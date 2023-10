Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag fester

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 145,10 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 145,10 EUR zu. Bei 146,05 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 144,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.891 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,77 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.568,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.302,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

DAX aktuell: So bewegt sich der DAX am Mittwochnachmittag

Erste Schätzungen: Merck mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal