Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 142,95 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 142,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 142,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,00 EUR. Zuletzt wechselten 145.531 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 29,51 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 141,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 1,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,67 EUR je Aktie belaufen.

