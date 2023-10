Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 143,95 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 143,95 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 143,20 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.032 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 40,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 141,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 2,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,20 EUR gegenüber 2,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.302,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

