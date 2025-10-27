Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 115,00 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 115,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 115,60 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,80 EUR nach. Bei 115,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 51.868 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 36,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

