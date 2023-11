Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 160,15 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 160,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 160,15 EUR. Mit einem Wert von 160,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.249 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,00 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 18,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,50 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

