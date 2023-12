Merck Aktie News: Merck am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 141,45 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 141,45 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 141,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.272 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,05 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingebracht

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter