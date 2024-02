Merck Aktie News: Merck legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 158,55 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 158,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 159,75 EUR. Bei 158,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 110.008 Merck-Aktien gehandelt.

Am 28.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 18,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,43 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,40 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Merck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus