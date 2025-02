Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 136,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 136,50 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 136,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,30 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.576 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 132,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 14.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

