Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 163,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 163,90 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 164,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,05 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 65.131 Aktien.

Bei 176,75 EUR erreichte der Titel am 07.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 18,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.173,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.805,70 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,54 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Buy-Bewertung für Merck-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester