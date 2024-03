Merck Aktie News: Merck am Vormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 160,30 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 160,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 161,10 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 160,30 EUR. Bei 161,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.150 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Abschläge von 16,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,83 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.805,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

