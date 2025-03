Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Merck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 130,50 EUR zu.

Das Papier von Merck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 130,50 EUR. Bei 131,25 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 128,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.244 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 125,70 EUR. Dieser Wert wurde am 27.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,30 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein