Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 129,30 EUR zu.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 129,30 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 129,30 EUR zu. Bei 128,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.459 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.03.2025 auf bis zu 125,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,42 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,30 EUR je Aktie belaufen.

