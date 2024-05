Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 167,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 167,30 EUR. Bei 168,20 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.112 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 189,33 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,29 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,12 Mrd. EUR.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren