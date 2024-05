Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 167,60 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 167,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 168,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.017 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 2,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 189,33 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,67 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren