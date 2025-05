Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 117,20 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 117,20 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.756 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 51,02 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,86 EUR.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,80 EUR je Aktie belaufen.

