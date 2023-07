Merck Aktie News: Merck am Mittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 160,50 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 160,50 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,75 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 159,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 159,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.594 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 26,36 Prozent Luft nach oben. Bei 145,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,28 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,78 EUR an.

Merck gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie tiefer: Credit Suisse senkt Kursziel für Merck

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck eingefahren

Erste Schätzungen: Merck informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse