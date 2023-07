Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 160,75 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 160,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 161,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.522 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 26,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 202,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.293,00 EUR – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.198,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,13 EUR je Aktie.

