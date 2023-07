Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit roter Tendenz

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 159,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 159,80 EUR abwärts. Die Merck-Aktie sank bis auf 159,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.005 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 145,60 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,78 EUR je Merck-Aktie an.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie eingefahren. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Am 08.08.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie tiefer: Credit Suisse senkt Kursziel für Merck

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck eingefahren

Erste Schätzungen: Merck informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse