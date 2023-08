Merck Aktie News: Merck reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich Merck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 161,90 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,25 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 160,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.600 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,63 EUR an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.568,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,76 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Merck-Investition eingebracht