Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 161,35 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 161,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 161,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 160,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.670 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 25,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Mit Abgaben von 9,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Merck gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,78 Prozent zurück. Hier wurden 5.302,00 EUR gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

