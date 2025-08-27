Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 108,60 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 108,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 109,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.179 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,98 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 7,27 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,32 EUR im Jahr 2025 aus.

