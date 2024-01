Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 154,60 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 154,60 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,15 EUR ab. Bei 154,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 169.276 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt im Plus

Freitagshandel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert