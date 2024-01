Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 154,80 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 154,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 153,20 EUR. Bei 154,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 9.686 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 194,40 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,43 EUR fest.

