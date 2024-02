Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 158,70 EUR.

Mit einem Kurs von 158,70 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,10 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 158,60 EUR. Bei 159,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 72.870 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 181,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,37 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

