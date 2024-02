Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 159,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 159,50 EUR nach oben. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 159,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.580 Merck-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2022 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.173,00 EUR, gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,90 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,40 EUR je Aktie belaufen.

