Merck Aktie News: Merck am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 170,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 170,70 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 170,35 EUR. Zuletzt wechselten 76.150 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,90 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,20 EUR.

Merck veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 5.213,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 16.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: Merck KGaA