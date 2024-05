Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 168,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 168,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,15 EUR. Bisher wurden heute 7.922 Merck-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 20,39 Prozent wieder erreichen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,33 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,12 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,69 EUR je Merck-Aktie.

