Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 148,45 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 148,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 148,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,45 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 61.556 Aktien.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,84 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,47 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie fester: Merck handelt wohl mit chinesischem Unternehmen über Verkauf des Farbprigment-Geschäfts

Covestro-Aktie, Merck-Aktie & Co. im Minus: Chemiewerte leiden unter Konjunktursorgen nach Goldman Sachs-Prognosen

Merck-Aktie höher: Merck sieht sich in herausforderndem Umfeld für Mittelfristziel auf Kurs