Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 149,95 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 149,95 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 149,65 EUR. Bei 150,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8.275 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 1,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 208,00 EUR aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,36 EUR, nach 2,41 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

