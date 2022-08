Merck Aktie News: Merck gibt am Montagmittag nach

Das Papier von Merck befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 172,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 170,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 170,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 43.622 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,50 EUR) erklomm das Papier am 30.12.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 12,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 215,83 EUR.

Am 12.05.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.870,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 09.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie im Plus: Merck kauft Chemiegeschäft von Mecaro - Bereich Electronics stärken

Merck-Aktie kann Gewinnzone erobern: Umsatz und Ergebnis übertreffen Erwartungen

Ausblick: Merck stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA