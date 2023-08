Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 164,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 164,00 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 164,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.285 Merck-Aktien.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,66 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (145,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 11,22 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,76 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Merck angefallen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient