Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 151,85 EUR nach.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 151,85 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 288.563 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 194,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Abschläge von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,43 EUR an.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Merck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

