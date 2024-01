Merck Aktie News: Merck am Vormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 153,25 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 153,25 EUR. Bei 153,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.219 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 194,40 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,17 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

