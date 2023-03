Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 171,90 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,05 EUR aus. Bei 169,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.562 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,06 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 5.213,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

