Merck Aktie News: Merck am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 148,90 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 148,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 148,10 EUR. Bei 150,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 67.920 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,81 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.03.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,69 Prozent auf 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Merck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

