Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 149,70 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 149,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 149,40 EUR. Mit einem Wert von 150,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.632 Merck-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,16 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5,17 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Am 14.05.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

