Merck Aktie News: Merck macht am Mittag Boden gut

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 165,15 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,80 EUR. Zuletzt wechselten 16.057 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 22,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 208,70 EUR.

Merck gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.293,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.198,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Merck-Aktie leichter: Merck-Chefin will Umfang von Tierversuchen reduzieren

Jefferies senkt Ziel für Merck KGaA auf 190 Euro - 'Buy' - Merck-Aktie legt zu

Merck-Aktie dennoch freundlich: Darmstädter Merck mit deutlichem Gewinnrückgang

