Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR abwärts. Bei 167,00 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.041 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 25,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,33 EUR.

Merck gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

