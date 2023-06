Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 149,60 EUR.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 149,60 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie legte bis auf 151,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 149,25 EUR. Bei 150,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.113 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 26,23 Prozent niedriger. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,00 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Merck die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,47 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

