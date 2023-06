Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 151,20 EUR zu.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 151,20 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 151,80 EUR. Bei 150,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 178.933 Merck-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 25,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,20 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 208,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,36 EUR, nach 2,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,47 EUR je Merck-Aktie belaufen.

