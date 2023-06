Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 150,35 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:04 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 150,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.645 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 25,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 147,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 2,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.198,00 EUR umgesetzt worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,47 EUR im Jahr 2023 aus.

