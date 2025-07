Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 112,30 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 112,30 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 112,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 5.170 Stück.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 57,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2025 bei 103,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 9,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,57 EUR aus.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,12 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

