Merck Aktie News: Merck am Mittag stärker

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 164,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 164,85 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 164,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.036 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,02 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 11,68 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.568,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

