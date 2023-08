Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 165,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 165,75 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,80 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.433 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 13,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

