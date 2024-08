Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 176,70 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 176,70 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,75 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 174,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.469 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 0,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Abschläge von 24,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 185,67 EUR aus.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 EUR je Merck-Aktie belaufen.

