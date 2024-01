Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittag fester

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 153,20 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 153,20 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 153,45 EUR. Mit einem Wert von 151,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 46.923 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 194,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2023). 26,70 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,43 EUR aus.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.805,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,43 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bayer-Aktie auf tiefstem Stand seit 2005, Sartorius-Papier unter Druck: Pharma-Titel im Ausverkauf

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX stärker