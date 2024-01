Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kurs der Merck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 151,75 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 151,75 EUR. Bei 152,15 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.608 Merck-Aktien.

Am 31.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 27,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

