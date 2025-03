Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 127,20 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 127,20 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,20 EUR nach. Bei 129,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.424 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,15 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.03.2025 auf bis zu 125,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 1,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,57 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 06.03.2025 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,30 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Börse Frankfurt in Rot: DAX liegt am Freitagnachmittag im Minus