Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 126,80 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 126,80 EUR abwärts. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,55 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,05 EUR. Zuletzt wechselten 115.723 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 28,36 Prozent niedriger. Am 27.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 125,70 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 0,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

