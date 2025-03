Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 128,95 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 128,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 128,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.848 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,26 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 125,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,52 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,30 EUR fest.

